Экс-тренер «Зенита» Паскуаль возглавил «Дубай»

Хавьер Паскуаль назначен главным тренером «Дубая», сообщила пресс-служба клуба.

53-летний испанец сменил на этом посту словенца Александра Секулича и будет готовить команду ко второму сезону в Евролиге.

Ранее Паскуаль покинул «Барселону», активировав опцию расторжения контракта, который был рассчитан до 2028 года. Под его руководством каталонский клуб вылетел из плей-ин Евролиги и дошел до финала плей-офф чемпионата Испании, где уступил «Валенсии».

С 2020 по 2025 год Паскуаль возглавлял «Зенит». В сезоне-2021/22 он выиграл с петербургским клубом Единую лигу ВТБ.