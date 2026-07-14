Экс-тренер «Зенита» Паскуаль возглавил «Дубай»
Хавьер Паскуаль назначен главным тренером «Дубая», сообщила пресс-служба клуба.
53-летний испанец сменил на этом посту словенца Александра Секулича и будет готовить команду ко второму сезону в Евролиге.
Ранее Паскуаль покинул «Барселону», активировав опцию расторжения контракта, который был рассчитан до 2028 года. Под его руководством каталонский клуб вылетел из плей-ин Евролиги и дошел до финала плей-офф чемпионата Испании, где уступил «Валенсии».
С 2020 по 2025 год Паскуаль возглавлял «Зенит». В сезоне-2021/22 он выиграл с петербургским клубом Единую лигу ВТБ.
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