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Сегодня, 17:39

Воспитанник ЦСКА Абрамов стал игроком «Уралмаша»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Уралмаш» объявил о подписании контракта с центровым Даниилом Абрамовым.

Срок соглашения с 20-летним баскетболистом не раскрывается.

«Предложение перейти в «Уралмаш» стало для меня неожиданным. После тренировки со мной связался агент и рассказал, что появилась такая возможность. Я очень обрадовался и практически сразу согласился. Для меня это большой плюс еще и потому, что два года назад я уже работал под руководством Антона Николаевича [Юдина — главного тренера «Уралмаша»] в ЦСКА. Поэтому я хорошо знаю требования тренера и понимаю, чего он ждет от своих игроков.

«Уралмаш» — это команда с характером, упорством и огромным желанием побеждать. У клуба особая атмосфера, и это очень важно. Домашние матчи проходят при полных трибунах, и поддержка болельщиков действительно ощущается. Очень рад стать частью этой большой команды», — приводит слова Абрамова пресс-служба клуба.

В сезоне 2025/26 Даниил выступал и за ЦСКА-2 (22 матча — 3,9 очка и 3,7 подбора), и за «ЦСКА-Юниор» (17 матчей — 8,3 очка и 8,4 подбора). В составе ЦСКА-2 он также участвовал в историческом для команды выходе в «Финал четырех» Кубка России.

Источник: БК «Уралмаш»
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БК Уралмаш
БК ЦСКА
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