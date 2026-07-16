Лавренов назвал справедливой победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Центровой ЦСКА Захар Лавренов, дебютировавший в Единой лиге ВТБ в составе «Нижнего Новгорода», в интервью «СЭ» рассказал о впечатления от сезона.

— Как оцениваешь прошедший сезон в баскетболе 5х5?

— Хороший сезон. Больше всего я благодарен за опыт. Да, можно было меньше ошибаться, получать больше времени, но это не важно по сравнению с тем, что я получил. Плюс удалось съездить в аренду в «Нижний Новгород». Я отыграл там пять матчей, мне очень понравилось. Это было круто.

— Каково было находиться на одном паркете с такими игроками, как Дмитрий Хвостов и Евгений Бабурин?

— Это другой уровень. Легенды. Притом что я был молодой и неопытный, они подсказывали, поддерживали, давали невероятные советы. Особенно запомнились рекомендации Евгения Бабурина — он на нашем уровне просто великий.

— Жаль, что «Нижний» закрылся?

— Конечно, жаль. Очень.

— Сезон Единой лиги смотрел? Как оцениваешь итоги?

— Закономерные. ЦСКА стал чемпионом — и это справедливо.