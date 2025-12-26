«Самара» обыграла «Пари НН» и прервала серию из 18 поражений в Единой лиге ВТБ
«Самара» на выезде победила «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:71.
Самарцы одержали первую победу в этом чемпионате и прервали серию из 18 поражений в Единой лиге ВТБ (включая сезон-2024/25).
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Евгений Минченко, набравший 24 очка.
«Самара» занимает последнее место в Единой лиге ВТБ. «Пари НН» идет девятым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 71:79 (20:33, 16:14, 17:27, 18:5)
«Пари НН»: Вашингтон (16 очков + 7 подборов), Хоменко (10), Попов (9)
«Самара»: Минченко (24), Походяев (20 + 11 подборов), Кузнецов (13 + 5 подборов + 5 передач)
26 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
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