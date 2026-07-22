«Зенит» и Фрейзер расторгли контракт по соглашению сторон

«Зенит» объявил об уходе американского баскетболиста Трента Фрейзера. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Фрейзер присоединился к команде в феврале 2023 года. В составе петербуржцев он вошел в почетный «Клуб 100», проведя 210 официальных матчей.

За четыре сезона в Санкт-Петербурге Фрейзер стал обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ, завоевал серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также трижды поднимал над головой Кубок Кондрашина и Белова.

В сезоне-2025/26 Фрейзер принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 12,7 очка, совершая 5,3 передачи, 2 подбора и 1,3 перехвата за игру.