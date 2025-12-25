Баскетбол
25 декабря, 23:59

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Basket Cup

Сергей Ярошенко

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертого тура Basket Cup — 89:81.

Встреча проходила на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

Самым результативным игроком у армейцев стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 27 очков, четыре подбора и восемь передач. В составе «Локомотива» лучшую результативность показал центровой Винс Хантер — 21 очко, 11 подборов и две передачи.

ЦСКА набрал 5 очков и лидирует в турнирной таблице группы А. Далее идут сербская «Мега» (5 очков), «БЕТСИТИ Парма» (5) и «Локомотив-Кубань» (3).

