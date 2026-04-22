ЦСКА победил «Зенит» в Санкт-Петербурге

ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:74.

У гостей 17 очков на счету Мело Тримбла, он стал самым результативным игроком своей команды. У хозяев 18 очков набрал Джонни Джузэнг.

ЦСКА одержал 37-ю победу в 40 матчах и занял первое место по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф армейцы сыграют с «Енисеем». «Зенит» стал третьим — 28-12. Команда встретится в плей-офф с «Уралмашем». Серии стартуют 26-27 апреля.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 74:83 (19:19, 14:24, 19:25, 22:15)

22 апреля. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

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