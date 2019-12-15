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«Милуоки» потерял Бледсоу минимум на две недели

11:37
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Разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсоу получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфисом» и прошел дополнительное обследование. Как сообщает официальный Twitter «Милуоки», у игрока выявлен небольшой перелом малоберцовой кости правой ноги.

Бледсоу пропустит как минимум две недели, однако его статус будет постоянно обновляться, поскольку прогнозирование восстановления затруднено. В нынешнем сезоне Бледсоу в среднем за матч набирает 15 очков, делает 5 подборов и 5,7 передачи.

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