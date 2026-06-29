Уиггинс подпишет трехлетний контракт с «Майами» на 64 миллиона долларов

Форвард «Майами» Эндрю Уиггинс подпишет новый трехлетний контракт с клубом на 64 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Соглашение будет действовать до конца сезона-2028/29 и включит опцию игрока на третий год. В рамках сделки Уиггинс также воспользуется опцией игрока на сезон-2026/27 стоимостью 30 миллионов долларов.

Ожидается, что 31-летний канадец останется в стартовой пятерке «Хит» вместе с Яннисом Адетокумбо и Бэмом Адебайо.

В минувшем сезоне Уиггинс провел 68 матчей регулярного чемпионата, в среднем набирая 15,5 очка, 4,9 подбора и 2,7 передачи.