Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

29 июня, 23:47

«Мемфис» обменяет Моранта в «Портленд»

Руслан Минаев
Джа Морант.
Фото Getty Images

«Мемфис» договорился об обмене разыгрывающего Джа Моранта в «Портленд», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Гриззлиз» получат форвардов Джерами Гранта и Криса Мюррея.

26-летний Морант был выбран «Мемфисом» на драфте НБА-2019 под вторым номером. Он дважды был выбран для участия в Матче всех звезд НБА. За карьеру он провел в «Мемфисе» 327 матчей, в среднем набирая 22,4 очка, делая 4,6 подбора и 7,4 передачи.

32-летний Грант в сезоне-2025/26 набирал 18,6 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи. 25-летний Мюррей — 5,8 очка и 3,6 подбора.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Читайте также
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Проблемы с флагом России в гимнастике — сплошной фейк. Зачем мы этому верим?
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уиггинс подпишет трехлетний контракт с «Майами» на 64 миллиона долларов

«Бруклин» намерен подписать новые контракты с Шарпом и Майноттом

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости