«Мемфис» обменяет Моранта в «Портленд»

«Мемфис» договорился об обмене разыгрывающего Джа Моранта в «Портленд», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Гриззлиз» получат форвардов Джерами Гранта и Криса Мюррея.

26-летний Морант был выбран «Мемфисом» на драфте НБА-2019 под вторым номером. Он дважды был выбран для участия в Матче всех звезд НБА. За карьеру он провел в «Мемфисе» 327 матчей, в среднем набирая 22,4 очка, делая 4,6 подбора и 7,4 передачи.

32-летний Грант в сезоне-2025/26 набирал 18,6 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи. 25-летний Мюррей — 5,8 очка и 3,6 подбора.