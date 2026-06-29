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Сегодня, 04:44

Источник: «Финикс» подпишет трехлетний контракт с центровым Уильямсом

Павел Лопатко

«Финикс» завершают сделку по подписанию контракта с центровым Марком Уильямсом на три года, сообщает AP со ссылкой на источник.

По данным источника, сумма контракта с 24-летним американцем составит 38 миллионов долларов США.

Уильямс был ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 он набирал в среднем 11,7 очка и 8 подборов за игру. 216-сантиметровый центровой сыграл свои первые три сезона НБА в «Шарлотт», прежде чем был обменян в «Санз» в день драфта в 2025 году.

Уильямс, выбранный под 15-м номером на драфте 2022 года, на протяжении всей карьеры боролся с травмами, но в сезоне-2025/26 сыграл рекордное для себя количество матчей — 60, из которых 55 — в стартовом составе.

Он реализовал 64 процента бросков с игры и в среднем совершал почти один блок-шот за игру.

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