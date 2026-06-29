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AP: защитник Альварадо и «Нью-Йорк» подпишут соглашение на три года

Павел Лопатко

Защитник Хосе Альварадо подпишет с «Нью-Йорком» многолетний контракт, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По данным источника, 28-летний пуэрториканец отклонил свой опцион игрока и ведет переговоры с чемпионами НБА о трехлетнем соглашении.

ESPN ранее сообщил, что Альварадо заработает более 14 миллионов долларов по новому контракту.

Защитник был приобретен у «Нью-Орлеана» по ходу прошлого сезона, и у него был опцион игрока на 4,5 миллиона долларов на сезон-2026/27.

В сезоне-2025/26 в 28 матчах за «Никс» в регулярном чемпионате НБА защитник набирал в среднем 8 очков, выполняя 2,3 подбора и 3,2 передачи. В плей-офф у него было 28 матчей, 4,6 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.

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НБА
БК Нью-Йорк Никс
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