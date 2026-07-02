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Сегодня, 01:24

«Филадельфия» и «Бостон» произвели обмен с участием Джорджа и Брауна

Павел Лопатко

«Филадельфия» обменяла форварда Пола Джорджа и два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде драфта НБА на нападающего Джейлена Брауна из «Бостона».

36-летний американец Джордж играл за «Филадельфию» с 2024 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи. В 11 матчах плей-офф у него было 16,4 передачи, 3,9 подбора и 3 передачи. Джордж — 8-кратный участник матчей всех звезд НБА, также играл за «Индиану», «Оклахому» и «Клипперс».

29-летний американец Браун в сезоне-2025/26 за «Бостон» набирал в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи. В плей-офф у него было 25,7 очка, 5,7 подбора и 3,3 передачи. Он играл за «Бостон» с 2016 года, в составе которого в 2024 году стал чемпионом НБА. Пять раз баскетболист участвовал в Матче всех звезд лиги.

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Пол Джордж
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