Дончич — об уходе Джеймса из «Лейкерс»: «Было честью играть с тобой и учиться у тебя»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал уход из команды 41-летнего форварда Леброна Джеймса.

30 июня стало известно, что 41-летний баскетболист покинет «Лейкерс» и выйдет на рынок свободных агентов.

«Для меня было честью играть рядом с тобой и учиться у тебя», — написал Дончич в соцсетях.

Джеймс играл в «Лейкерс» с 2018 года. В 2020 году команда с ним стала чемпионом НБА, а сам Леброн был признан самым ценным игроком финальной серии с «Майами» (4-2).