«Бруклин» намерен подписать новые контракты с Шарпом и Майноттом

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп намерен подписать новое двухлетнее соглашение на 20 миллионов долларов, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, «Нетс» также договорились о новом двухлетнем контракте на 9 миллионов долларов с форвардом Джошем Майноттом. При этом «Бруклин» отклонил опционы Шарпа и Минотта, чтобы освободить место для многолетних соглашений.

24-летний американец Шарп, сыгравший за «Нетс» в роли запасного центрового в 62 матчах сезона-2025/26, набирал в среднем 8,7 очка и 6,7 подбора за 18,7 минуты. Он провел все пять сезонов в «Бруклине», набирая в среднем 7 очков и 5,9 подбора за 15,5 минуты.

Шарп подписал двухлетний контракт на 12,5 миллиона долларов перед началом сезона-2025/26, и его зарплата на сезон-2026/27 составляла 6,25 миллиона долларов.

«Нетс» приобрели 23-летнего ямайца Майнотта у «Бостона» в феврале 2026 года. В 16 матчах за команду он набирал в среднем 10,8 очка при реализации около 50 процентов с игры и 40 процентов — из-за трехочковой дуги.