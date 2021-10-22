«Майами» переиграл «Милуоки»
«Майами» выиграл у «Милоуки» (137:95) в матче регулярного чемпионата НБА. Для «Хит» это была первая игра в этом сезоне. «Бакс» проводили вторую встречу, выиграв стартовый матч.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Милуоки» — 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)
Хит: Хирро (27), Батлер (21), Адебайо (20 + 13 подборов).
Бакс: Я. Адетокунбо (15 + 10 подборов), Аллен (14), Мамукелашвили (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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