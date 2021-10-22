Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Майами» переиграл «Милуоки»

06:17
Теги:

«Майами» выиграл у «Милоуки» (137:95) в матче регулярного чемпионата НБА. Для «Хит» это была первая игра в этом сезоне. «Бакс» проводили вторую встречу, выиграв стартовый матч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Милуоки» — 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)

Хит: Хирро (27), Батлер (21), Адебайо (20 + 13 подборов).

Бакс: Я. Адетокунбо (15 + 10 подборов), Аллен (14), Мамукелашвили (12).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Смертельный выстрел на съемочной площадке совершил актер Алек Болдуин
0