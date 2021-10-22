«Атланта» обыграла «Даллас»
«Атланта» переиграла «Даллас» (113:87) в матче регулярного чемпионата НБА. Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Даллас» — 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)
А: Реддиш (20), Янг (19 + 14 передач), Коллинз (16).
Д: Дончич (18 + 11 подборов), Брансон (17), Хардуэй (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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