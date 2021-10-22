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«Атланта» обыграла «Даллас»

05:23
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«Атланта» переиграла «Даллас» (113:87) в матче регулярного чемпионата НБА. Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Даллас» — 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)

А: Реддиш (20), Янг (19 + 14 передач), Коллинз (16).

Д: Дончич (18 + 11 подборов), Брансон (17), Хардуэй (14).

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Евгений Козинов все материалы автора
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