45 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс»
«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 45 очков. Отметим, что баскетболист также сделал 10 подборов.
«Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2021/22 в НБА.
Баскетбол
НБА
«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)
Г: Карри (45 + 10 подборов), Уиггинс (17), Грин (10)
К: Джордж (29 + 11 подборов), Бледсо (22), Зубац (14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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