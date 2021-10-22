Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

45 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс»

07:40
Теги:

«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 45 очков. Отметим, что баскетболист также сделал 10 подборов.

«Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2021/22 в НБА.

Баскетбол

НБА

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)

Г: Карри (45 + 10 подборов), Уиггинс (17), Грин (10)

К: Джордж (29 + 11 подборов), Бледсо (22), Зубац (14)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Смертельный выстрел на съемочной площадке совершил актер Алек Болдуин
0