Леброн может потерять около 400 тысяч долларов за каждый отмененный матч

Игроки НБА будут терять примерно 1 процент от зарплаты за каждый отмененный матч, если текущая ситуация с коронавирусом будет квалифицирована как форс-мажор. Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта из-за коронавируса.

Портал Bleacher Report посчитал, что форвард «Лейкерс»? Леброн Джеймс может потерять более 400 тысяч долларов за каждый отмененный матч.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется