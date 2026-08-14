Айс Кьюб: «У Уэстбрука миллионы поклонников, которые хотели бы увидеть его в BIG3»

Организатор лиги BIG3, рэп-исполнитель и актер Айс Кьюб хочет уговорить экс-защитника «Оклахомы» Рассела Уэстбрука присоединиться к его турниру в формате 3х3, в котором участвуют многие бывшие игроки НБА.

«Мы дадим ему неделю. Люди хотят видеть его на площадке независимо от того, играет он в НБА или нет. У него по-прежнему миллионы поклонников, которые хотели бы увидеть его в BIG3. И не только его — здесь есть много игроков, которые являются суперзвездами баскетбольного мира. Почему бы не дать фанатам то, чего они хотят? Это лига, где ты находишься рядом со своими сверстниками, рядом с великими игроками и являешься частью BIG3. Это весело. Почему бы не продолжать?» — сказал Айс Кьюб в эфире The Pat McAfee Show.

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» под 4-м номером на драфте НБА в 2008 году. В 2019 году он перебрался в «Хьюстон», а затем также играл за «Вашингтон», «Лейкерс», «Клипперс», «Денвер» и «Сакраменто».

Всего в НБА Расселл провел 1301 матч, набирая в среднем по 20,9 очка, 6,9 подбора и 8 передачи.