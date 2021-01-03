Ламар Одом заявил, что бывшая невеста украла пароли от всех его аккаунтов в социальных сетях

Бывший игрок НБА Ламар Одом заявил, что разошелся с Сабриной Парр, с которой ранее был помолвлен.

Одом также обвинил ее в краже паролей от всех его аккаунтов в социальных сетях.

«К сожалению, мои социальные сети находятся под управлением моей бывшей. Прилагаются все усилия, чтобы восстановить мои пароли для инстаграма и твиттера. Если кто-нибудь из вас знает человека, который может сделать это для меня, свяжитесь с моими менеджерами», — цитирует чемпион НБА в составе «Лейкерс» Bleacher Report.

Парр отвергла обвинения Одома.

«Обвинения со стороны Ламара и его людей разочаровали меня. Мы с ним больше не вместе, разлад случился довольно давно. Я предпочитаю молчать о ситуации и предложила бы ему сделать то же самое. Мы оба знаем правду, и я могу заверить вас, что с его стороны звучат ложные заявления», — заявила девушка.