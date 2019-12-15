Дончич получил травму голеностопа в матче с «Майами»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами» (118:122). 20-летний словенец подвернул правую ногу, столкнувшись с соперником, и покинул площадку. Обследование показало, что серьезных повреждений связок не было.

В нынешнем сезоне Дончич играет важную роль в матчах «Далласа». Он набирает в среднем 29,3 очка, делает 9,6 подбора и 8,9 передачи.