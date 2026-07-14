«Даллас» обыграл «Мемфис» в Летней лиге НБА, у Ищенко шесть очков

«Даллас» в Лас-Вегасе победил «Мемфис» в матче Летней лиги НБА — 96:88.

Российский защитник «Далласа» Всеволод Ищенко набрал 6 очков, также у него 5 подборов и 4 передачи.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Кэмерон Бузер — у него 21 очко.

Летняя лига НБА

«Мемфис» — «Даллас» — 88:96 (19:24, 27:26, 19:18, 23:28)

М: Бузер (21 очко), Проспер (18), Ковард (17 + 12 подборов)

Д: Грин (18), Спрингер (17), Акобунду-Эниогу (16)