Дабл-дабл Эмбиида принес «Филадельфии» победу над «Сан-Антонио»
05:45
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла в овертайме «Сан-Антонио» со счетом 113:111.
Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов.
После этого матча «Филадельфия» с 43 победами лидирует в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 31 победой — на 10-й строчке Запада.
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