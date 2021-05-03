Дабл-дабл Эмбиида принес «Филадельфии» победу над «Сан-Антонио»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла в овертайме «Сан-Антонио» со счетом 113:111.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов.

После этого матча «Филадельфия» с 43 победами лидирует в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 31 победой — на 10-й строчке Запада.