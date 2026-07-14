«Кливленд» победил «Майами» в матче Летней лиги НБА, Голдин набрал четыре очка

«Кливленд» обыграл «Майами» в матче Летней лиги НБА — 90:73.

Российский форвард «Хит» Владислав Голдин набрал 4 очка, также у него 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты 8 секунд игрового времени.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Томас Мелеек — у него 35 очков.

Летняя лига НБА

«Кливленд» — «Майами» — 90:73 (21:20, 26:16, 18:23, 25:14)

К: Мелеек (35 очков), Робинсон (13), Брэнхэм (11)

М: Доналдсон (22), Янг (12), Хэдли (10)