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14 июля, 05:40

«Кливленд» победил «Майами» в матче Летней лиги НБА, Голдин набрал четыре очка

Павел Лопатко

«Кливленд» обыграл «Майами» в матче Летней лиги НБА — 90:73.

Российский форвард «Хит» Владислав Голдин набрал 4 очка, также у него 8 подборов и 2 передачи за 24 минуты 8 секунд игрового времени.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Томас Мелеек — у него 35 очков.

Летняя лига НБА

«Кливленд» — «Майами» — 90:73 (21:20, 26:16, 18:23, 25:14)

К: Мелеек (35 очков), Робинсон (13), Брэнхэм (11)

М: Доналдсон (22), Янг (12), Хэдли (10)

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
Владислав Голдин
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