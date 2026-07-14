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14 июля, 07:29

Центровому «Лейкерс» Кесслеру разрешили нагрузки после операции на плече

Павел Лопатко

Центровой «Лейкерс» Уокер Кесслер сообщил, что получил разрешение от медиков на тренировки и игры после операции на плече.

«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо в жизни. Плечо крепкое. Подвижное. Я просто рад снова играть. Пропуск целого года определенно многое ставит в перспективу. Сердце тоскует. Снова влюбляясь в эту игру, я просто хочу выходить и играть ради победы», — цитирует 24-летнего американца ESPN.

Кесслер ранее в этом месяце подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на 130 миллионов долларов в рамках сделки по схеме «подпиши и обменяй» с «Ютой». «Лейкерс» отправили «Джаз» два незащищенных выбора в первом раунде и два права на обмен выборами в первом раунде драфта НБА, чтобы приобрести Кесслера, который был одним из самых желанных ограниченно свободных агентов в этом году.

В сезоне-2025/26 Кесслер набирал в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора и 1,8 блок-шота, хотя он сыграл всего 5 матчей, поскольку перенес операцию на левом плече в ноябре 2025 года. Кесслер сказал, что впервые травмировал плечо еще в колледже, но проблема стала серьезнее в прошлом году.

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