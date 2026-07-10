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Моня — об Ищенко: «Размеры у него как раз под НБА»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Директор департамента национальных и резервных сборных РФБ, чемпион Европы Сергей Моня поделился мнением о дебюте Всеволода Ищенко в Летней лиге НБА.

«Посмотрел первую игру Севы и могу сказать, что дебют удался, — подчеркнул «СЭ» Сергей Моня. — Сразу бросилось в глаза, что тренер дал ему играть 27 минут. Доверие тренера очень важно. Больше него отыграли только три баскетболиста из стартовой пятерки. Семь очков, из которых два точных броска из-под кольца, 3 подбора, 1 передача —хорошие цифры для первой игры.

Специфика Летних лиг в том, что маленькие всегда стремятся набить свою статистику. Сева много раз стоял открытый и на дуге, и в углу, а ему пасы не отдавали. Привычные для него каты под кольцо оставались без внимания. В защите Сева работал, как привык это делать: агрессивно, акцентировано. Размеры у него как раз под НБА».

Также Моня высказался об игре Виктора Лахина с «Клипперс».

«Витя провел 5 минут и получил 4 фола — судьи решили, что каждый контакт надо оценивать замечанием. Так бывает, — продолжил экс-форвард «Портленда» и «Сакраменто». — В «Сакраменто» большим сейчас сложно получать мячи. Маленькие им почти не делятся, особенно Дариус Акафф. Надо подстраиваться, впереди еще много игр».

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НБА
Виктор Лахин
Всеволод Ищенко
Сергей Моня
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