Чемпион НБА с «Лейкерс» Вогель вошел в штаб Керра в «Голден Стэйт»

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель вошел в тренерский штаб «Голден Стэйт», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

53-летний специалист стал старшим ассистентом главного тренера команды Стива Керра. В прошлом сезоне Вогель работал на аналогичной должности в «Далласе».

Ранее американский тренер возглавлял «Финикс», «Лейкерс», «Орландо» и «Индиану». В сезоне-2019/20 он привел «Лейкерс» с Леброном Джеймсом к победе в НБА. Финальная часть того сезона проходила в так называемом пузыре из-за пандемии коронавируса.

За 12 сезонов в качестве главного тренера Вогель одержал 480 побед при 422 поражениях в регулярных чемпионатах, а также выиграл 49 матчей при 43 поражениях в плей-офф. Под его руководством команды 8 раз завершали регулярный сезон с положительным балансом побед и поражений.