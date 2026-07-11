Дёмин набирал не менее 20 очков в трех матчах Летней лиги НБА подряд

В субботу, 11 июля, российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 20 очков в матче Летней лиги НБА против «Нью-Йорка» (91:65). 20-летний россиянин в третий раз подряд набрал не менее 20 очков в матче Летней лиги.

Ранее Дёмин дважды набирал по 23 очка — в матчах с «Сакраменто» (76:79) и «Голден Стэйт» (100:79).

Дёмин был выбран «Нетс» под общим 8-м номером на драфте НБА-2025. В дебютном сезоне в он провел 52 матча, в среднем набирая по 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора.