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Дёмин набирал не менее 20 очков в трех матчах Летней лиги НБА подряд

Евгений Козинов
Корреспондент

В субботу, 11 июля, российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 20 очков в матче Летней лиги НБА против «Нью-Йорка» (91:65). 20-летний россиянин в третий раз подряд набрал не менее 20 очков в матче Летней лиги.

Ранее Дёмин дважды набирал по 23 очка — в матчах с «Сакраменто» (76:79) и «Голден Стэйт» (100:79).

Дёмин был выбран «Нетс» под общим 8-м номером на драфте НБА-2025. В дебютном сезоне в он провел 52 матча, в среднем набирая по 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора.

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НБА
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
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