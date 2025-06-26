Центровой «Бостона» Порзингис перейдет в «Атланту»

«Бостон», «Атланта» и «Бруклин» договорились о трехстороннем обмене.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, центровой «Селтикс» Кристапс Порзингис перейдет в «Атланту» вместе с пиком второго раунда драфта-2026.

Форвард «Хокс» Джордж Ньянг пополнит «Бостон» вместе с пиком второго раунда драфта-2031. В «Бруклин» из «Атланты» перейдет защитник Терэнс Мэнн, а также 22-й номер драфта-2025.

29-летний латвиец Порзингис в сезоне-2024/25 провел 42 матча и в среднем набирал 19,5 очка, 6,8 подбора и 2,1 передачи.