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Лука Дончич стал самым быстрым в «Лейкерс» по скорости набора 3000 очков

Дончич стал самым быстрым в «Лейкерс» по скорости набора 3000 очков

Павел Лопатко

Словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич набрал 52 очка в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой» (132:123). Также на счету баскетболиста 10 передач и 8 подборов.

По данным Basketball Forever, 27-летний Дончич стал самым быстрым игроком в истории «Лейкерс», достигшим отметки в 3000 очков. Для этого ему потребовалось 95 матчей.

Так, Джордж Майкан набрал 3000 очков за 106 матчей, Карим Абдул-Джаббар — за 109, Шакил О'Нил — за 110, а Леброн Джеймс — за 114.

В сезоне-2026/27 Дончич набирает в среднем 34,3 очка, выполняет 7,3 подбора и 8 передач за матч.

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НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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