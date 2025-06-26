Демин: «Я рос, глядя на Алексея Шведа»

Российский защитник Университета имени Бригама Янга Егор Демин отметил, что для него много значит тот факт, что он может стать первым российским игроком, выбранным на драфте НБА после Сергея Карасева в 2013 году.

«Что ж, это много значит. Очевидно, все знают Андрея Кириленко, легенду российского баскетбола. Гораздо больше русских легенд попали в НБА, и, хотя, возможно, они не провели в НБА столько времени, сколько хотели, у них была отличная карьера в России в Евролиге и они стали легендами. Я рос, глядя на Алексея Шведа, игравшего в «Химках», а он тоже был в НБА», — сказал Демин The Athletic..

Церемония драфта НБА в этом году пройдет в ночь с 25 на 26 июня в «Барклайс-Центре» в Бруклине.