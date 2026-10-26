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Банкеро получил растяжение связок правого голеностопа

Дмитрий Сомов

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро получил растяжение связок правого голеностопного сустава легкой степени. Диагноз подтвердило МРТ, сообщила пресс-служба клуба НБА.

23-летний баскетболист получил повреждение в первой половине матча регулярного чемпионата с «Миннесотой» (93:115), состоявшегося 23 октября по местному времени. Банкеро продолжил выступление и провел на площадке 26 минут за три четверти, однако в заключительном игровом отрезке уже не участвовал.

Как уточнила пресс-служба «Мэджик», форварду предстоит дополнительное обследование. Официальные сроки восстановления пока не названы. По информации Associated Press, подобные повреждения могут потребовать нескольких недель лечения, но конкретную дату возвращения игрока клуб не определил.

В первых двух матчах сезона-2026/27 Банкеро в среднем набирал 24,5 очка, делал 7,5 результативной передачи и 6,5 подбора. Американец был выбран «Орландо» под первым номером на драфте НБА-2022, а в 2024 году впервые принял участие в Матче звезд лиги.

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