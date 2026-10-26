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Юта — Лейкерс: счет и результат матча НБА 26 октября 2026

«Лейкерс» на выезде победили «Юту», Дончич набрал 52 очка

Павел Лопатко

«Лейкерс» победили «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 132:123.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард гостей Лука Дончич — у него 52 очка и 10 передач.

«Лейкерс» выиграли 3-й матч из 3 на старте сезона-2026/27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Лейкерс» — 123:132 (47:29, 24:45, 29:29, 23:29)

Ю: Маркканен (28 очков), Джордж (24 + 10 передач), Джексон (20)
Л: Дончич (52 + 10 передач), Ривз (29), Секстон (13)

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Лука Дончич
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