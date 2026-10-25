Букер установил рекорд «Финикса» по очкам в домашнем матче открытия сезона

Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 43 очка в первой домашней игре команды в сезоне НБА против «Голден Стэйт» (131:122). Это новый клубный максимум для такого матча.

Букер провел на площадке 36 минут 29 секунд, реализовал 17 из 25 бросков с игры, два из семи трехочковых и семь из восьми штрафных. К 43 очкам он добавил семь подборов и семь результативных передач. В третьей четверти защитник набрал 17 очков и помог хозяевам создать десятиочковое преимущество перед заключительным отрезком.

Для «Санс» победа стала первой в новом регулярном чемпионате. При этом команда выиграла стартовую домашнюю встречу пятый сезон подряд. Майлз Бриджес набрал 16 очков, Диллон Брукс — 15. У гостей самым результативным оказался новичок Яксель Лендеборг, записавший на свой счет 26 очков и шесть трехочковых.

«Голден Стэйт» потерпел третье поражение в трех матчах. Гости играли без Стефена Карри и Дрэймонда Грина. Несмотря на кадровые потери, они выиграли последнюю четверть 30:29, но не смогли сократить итоговое отставание.