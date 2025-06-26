Кайри Ирвинг подпишет с «Далласом» 3-летний контракт на 119 миллионов долларов

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг договорился о новом контракте с «Маверикс».

По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 33-летний американец подпишет соглашение на три года и 119 миллионов долларов. Ирвинг отклонил опцию игрока на сезон-2025/26, за который мог заработать 43 миллиона.

В марте он получил разрыв крестообразной связки колена. В сезоне-2024/25 Ирвинг провел 50 матчей, в среднем набирая 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.