Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

7 февраля 2025, 05:58

«Даллас» выиграл у «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120. «Маверикс» прервали четырехматчевую победную серию «Селтикс».

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 25 очков, как и форвард «Маверикс» Клэй Томпсон.

«Даллас» с результатом 27-25 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции — 36-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 120:127 (23:32, 33:35, 27:37, 37:23)

Б: Браун (25), Притчард (21), Порзингис (17), Тейтум (17), Уайт (13).

Д: Томпсон (25), Динуидди (22), Маршалл (20), Ирвинг (19), Экзам (15), Кристи (15).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
Читайте также
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Дзюба — за Португалию, Аршавин — за Францию и Испанию, Ерохин — за зенитовцев. Кого в России будут поддерживать на ЧМ-2026
Мишустин сообщил о выделении 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом
Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Трамп впервые посетит матч плей-офф НБА
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» обменяет Валанчюнаса в «Сакраменто»

«Миннесота» победила «Хьюстон», Эдвардс набрал 41 очко
Новости
RSS RSS
Все новости