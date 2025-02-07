«Даллас» выиграл у «Бостона»

«Даллас» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120. «Маверикс» прервали четырехматчевую победную серию «Селтикс».

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 25 очков, как и форвард «Маверикс» Клэй Томпсон.

«Даллас» с результатом 27-25 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции — 36-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 120:127 (23:32, 33:35, 27:37, 37:23)

Б: Браун (25), Притчард (21), Порзингис (17), Тейтум (17), Уайт (13).

Д: Томпсон (25), Динуидди (22), Маршалл (20), Ирвинг (19), Экзам (15), Кристи (15).