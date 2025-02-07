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7 февраля 2025, 06:36

«Миннесота» победила «Хьюстон», Эдвардс набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» выиграла у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:114.

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Миннесота» с результатом 29-23 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Хьюстон» идет на 4-й строчке — 32-19.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Хьюстон» — 127:114 (32:33, 34:38, 26:27, 35:16)

М: Эдвардс (41), Кларк (17), Конли (16), Рид (15 + 11 подборов), Гобер (13 + 10 подборов).

Х: Грин (28), Томпсон (16), Уитмор (16), Шенгюн (16 + 10 подборов), Брукс (15).

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