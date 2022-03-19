Спортивных законов для Польши не существует. Это доказывают истории с отъездами баскетболиста и волейболиста из питерского «Зенита»

Матеуш Понитка уехал из Петербурга из-за давления своего правительства, а Дмитрий Пашицкий заявил в FIVB, что не чувствует себя в России в безопасности.

В пятницу появились сразу две новости, касающиеся спортивных клубов из Санкт-Петербурга. Баскетбольный «Зенит» вынужденно расторг контракт со своим капитаном Матеушем Пониткой. Это было сделано по просьбе 28-летнего польского спортсмена, на которого оказывалось сильнейшее давление на родине. Одновременно стало известно, что Международная федерация волейбола санкционировала разрыв контракта с «Зенитом» со стороны уроженца Киева Дмитрия Пашицкого. У этого игрока есть российский паспорт, тем не менее он самовольно покинул питерский клуб и уже выступает за польский «Трефл» (Гданьск). При этом своего согласия на переход сине-бело-голубые не давали.

Он думает только о себе?

В начале этой недели Понитка вместе с другими легионерами питерского клуба вернулся в расположение «Зенита» и в понедельник принял участие в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Этот поступок вывел давление на форварда на новый уровень — ему даже пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях. В польских СМИ начали звучать призывы лишить Матеуша капитанской повязки в национальной команде, поскольку он «думает только о себе». По информации «СЭ», Понитка хотел остаться в России и продолжить выступать за «Зенит» как минимум до конца нынешнего сезона. Это при том, что его контракт с питерцами рассчитан до 2024 года. Но невероятный прессинг на баскетболиста, вплоть до кабинета министров польского правительства, заставил его попросить клуб о досрочном расторжении договора по соглашению сторон.

Свою роль здесь, вероятно, сыграл и младший брат Матеуша — Марсель Понитка, который на прошлой неделе разорвал соглашение с пермской «Пармой», а в прошлую среду дебютировал за немецкий «Франкфурт». Как бы то ни было, «Зенит» простился со своим капитаном исключительно вежливо и сердечно. «Благодарим Матеуша за все, что нам удалось сделать вместе, и желаем удачи в будущем», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых. Тем удивительнее читать сообщение польской федерации баскетбола о том, что Понитка «уже в Польше и в безопасности». «Матеуш расторг контракт, а на следующей неделе расскажет о причинах отъезда из России и о своем будущем на пресс-конференции», — говорится в сообщении федерации.

Матеуш Понитка. БК «Зенит»

Понитка выступал в России с 2018 года. Сначала провел сезон в «Локомотиве-Кубань», затем два года — в «Зените». Летом 2021 года Матеуш продлил договор с питерцами еще на три года. В конце прошлого клубного сезона он получил серьезную травму, но сумел восстановиться. За три сезона в «Зените» Понитка принял участие в 71 матче Евролиги и 45 встречах Единой лиги ВТБ. У поляка принципиальная позиция по многим вопросам. Не зря Матеуша выбрали вице-президентом профсоюза игроков Евролиги. При этом он никогда не жаловался на жизнь в России, а тем более — на какие-то проблемы с безопасностью.

Будем разбираться с этим прецедентом в судебном порядке

Именно вопросами безопасности мотивировал свое бегство из волейбольного «Зенита» в Польшу и Дмитрий Пашицкий. Этот игрок, получивший в 2020 году российский паспорт, родился в Киеве, а рос в Прибалтике. Профессиональную карьеру Дмитрий начал в Эстонии, потом выступал во Франции и Польше, откуда в 2017 году был приглашен в наш чемпионат. При этом у спортсмена осталось много родственников на Украине. 5 марта спортсмен опубликовал в соцсетях сообщение, что находится в Эстонии, хочет разорвать контракт с «Зенитом» и вся его карьера «под большим вопросом». В Петербурге согласились предоставить волейболисту отпуск за свой счет, но в этот момент ему поступило приглашение из Гданьска, и Пашицкий в нарушение всех юридических и этических норм перешел в польский «Трефл».

— Игрок получил разрешение на трансфер, но не от нас, а напрямую от FIVB, — пояснил «СЭ» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Как такое возможно — я не понимаю. Из «Зенита» его никто не отпускал, у Пашицкого контракт до 2023 года. Но он написал, что «не чувствует себя в России в безопасности», — и ему, минуя нас, дали разрешение на переход. Возможно, будем разбираться с этим прецедентом в судебном порядке.

Дмитрий Пашицкий. Фото ВК «Зенит» Спб

В четверг Пашицкий провел дебютный матч чемпионата Польши в составе «Трефла». 34-летний волейболист набрал 12 очков, однако его новый клуб уступил «Ольштыну» в четырех партиях. После этой встречи Пашицкий заявил, что хотел бы выступать в Гданьске до конца своей карьеры. Как игра в «Зените» угрожала бы его безопасности, Дмитрий не пояснил. Как и то, что заставило гражданина России и Эстонии перевезти родных именно в Польшу. «Если бы Пашицкий, находясь в Санкт-Петербурге, выразил бы внятное желание официально покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, мы его поняли бы. А сейчас не очень понимаем», — говорится в заявлении питерского клуба.