Казанцы были близки к победе над лидером Евролиги, но вмешались неспортивные факторы.

Евролига. 17-й тур регулярного сезона

«Барселона» — УНИКС — 111:109 ОТ (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)

Б: Миротич (28), Курич (24), Йокубайтис (15), Лапровиттола (12 + 8 передач).

У: Браун (27 + 7 подборов + 9 передач), Браун (21 + 5 перехватов), Кэнан (20), Хезоня (18).

Дворец спорта Блауграна. 4863 зрителя.

УНИКС провел идеальные 30 минут против «Барселоны», которая в этом сезоне непобедима в своих стенах. Марио Хезоня забивал сумасшедшие мячи, Лоренцо Браун идеально дирижировал атаками и практически не промахивался, а Джон Браун и Тони Джекири так самоотверженно действовали в защите, что звездная пара больших хозяев — Миротич/Дэвис — просто потерялась на паркете. И самое важное, коллектив Велимира Перасовича заставил звездного оппонента ошибаться. 23 потери — абсолютный антирекорд для лидера сезона.

Жест Кэнана

Показалось, что «Барсу» ждет такое же унижение, как «Милан» в Казани (97:71) и ЦСКА в Москве (88:67). В начале четвертой четверти УНИКС повел «+20». Наставник каталонцев Шарунас Ясикявичюс признался, что в тот момент уже перестал рассчитывать на победу, но лидеры сине-гранатовых смогли найти в себе силы на мощный рывок. «Барса» включила прессинг по всей площадке, а болельщики стали мощно освистывать все действия соперника. Это случилось после жеста Айзейя Кэнана с прижатым указательным пальцем у губ.

И УНИКС посыпался на фоне усталости. Глупые потери Марко Списсу, Джона Брауна, Кэнана, Джей О Майо, Джекери... У «Барсы» же наконец-то полетело: 4/6 — точных трехочковых, 5/8 — средних бросков в концовке. Каталонцы сделали мощный камбэк, но и этого было недостаточно для победы.

За 15 секунд до конца УНИКС вел «+3», а вот дальше случился эпизод, который еще долго будут обсуждать. Увидеть в движении Джекери фол на Миротиче, а тем более при реализации дальней попытки, — это фантастика. Трио арбитров из Эстонии, Франции и Словении, видимо, решило сделать хозяевам рождественский подарок, позволив им таким образом сравнять счет.

Game-changing moment in the Barcelona — UNICS Kazan game.



Nikola Mirotic draws the foul and goes to the line to shoot three free throws with Barcelona down three points.



1) Is it actually a foul?

2) Is it in the shooting motion?



Let's hear it ?? pic.twitter.com/pgLwqJpRxU — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) December 22, 2021

Этот эпизод не добил игроков УНИКСа. В овертайме Кэнан все-таки мог вырвать победу для казанцев. При «-2» он получил право на три штрафных (видимо, судьи решили вернуть должок гостям), но под мощный свист трибун реализовал только одну попытку. В итоге Ясикявичюс праздновал девятую победу подряд, но за игру УНИКСа точно не стыдно.

Миротич спровоцировал Джекери

— Что вы можете сказать про эпизод с фолом на Миротиче в концовке четвертой четверти? — вопрос одному из лучших арбитров СССР и России, бывшему генеральному директору «Химок» Виктору Бычкову.

— Мне кажется, что не совсем правильно свести оценку этого прекрасного матча к судейским решениям, в том числе к этому моменту. Для начала стоит поблагодарить обе команды, УНИКС в первую очередь, что они смогли выдать такое замечательное зрелище. Заставили мучиться «Барселону», совершать множество потерь. И это были не потери на ровном месте, они случались благодаря активной игре гостей. А тот мяч, который забил Хезоня за секунду до конца владения, — это что-то с чем-то.

Пожалуй, это лучшая игра в Евролиге, которые я видел, за последние несколько лет. Да, казанцам не хватило людей в ротации, сказалась усталость в концовке. Все-таки ростер «Барселоны» мощнее. Плюс у них есть игроки, которые обладают инстинктом убийцы. Это нарабатывается годами.

Game of the Season? pic.twitter.com/Ux1LI3kg68 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2021

— Давайте все-таки вернемся к решающему эпизоду?

— Его могли свистнуть, а могли не свистнуть. Уверен, что у судьи не было задачи сломать игру и придумать фол на ровном месте. Миротич спровоцировал Джекери. Американец сделал движение руки, коснулся форварда. Игроки из Югославии всегда славились такими придумками.

Честно, я не могу сказать, что судьи убили УНИКС. Не стоит заострять внимание на этом эпизоде. Когда пропускешь 37 за четверть, то винить в упущенной победе надо только себя. При этом надо поздравить казанцев. Они играют на высоком уровне. После первых игр сезона многие говорили об отставке Перасовича, а игроков были готовы закидать камнями. Сейчас они показывают лучший баскетбол из всех российских клубов Евролиги. Дай бог, чтобы они удержали эти кондиции и смогли выйти в плей-офф.

— Сейчас уже можно сказать, что УНИКС угадал с приглашением Перасовича?

— Делать прогноз на долгий период я бы не стал. Тут есть много составляющих, плюс надо знать ситуацию внутри клуба, планы руководства. Но на сегодняшний день Перасович великолепно справляется со своими обязанностями, а его подопечным стоит только поаплодировать.