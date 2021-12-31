УНИКС обыграл действующего чемпиона Евролиги. Тренер «Анадолу Эфес» назвал казанцев лучшими на континенте

Сказка от Велимира Перасовича продолжается.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 75:67 (24:17, 18:21, 15:11, 18:18)

У: Д. Браун (20 + 5 перехватов), Воронцевич (12), Хезонья (9 + 9 подборов).

А: Ларкин (17 + 9 подборов), Данстон (15 + 8 подборов), Синглтон (11).

Рывок 17:0

Казанский УНИКС продолжает удивлять. После не самого удачного начала сезона клуб из столицы Татарстана внезапно закрепился в зоне плей-офф. Многие эксперты считали это временным явлением, но вот прошел уже весь первый круг, и Новый год Велимир Перасович и его компания встречают в топ-5. Более того, после победы над действующим чемпионом «Анадолу Эфес» тренер команды из Стамбула Эргин Атаман назвал УНИКС сильнейшей командой Европы, способной бороться за чемпионство в Евролиге.

18 матчей и больше трех месяцев баскетбола нон-стоп — вполне серьезная дистанция, чтобы делать пусть пока промежуточные, но важные выводы об успехах Перасовича в УНИКСе. Результаты говорят сами за себя: 11 побед при 7 поражениях. И только один матч Казань уступила вовсе без шансов, попав под каток «Фенербахче». В остальных шести случаях все решили эпизоды в концовке встречи. Три раза Марио Хезонья с партнерами уходили в овертайм, что пока не приносит удачи — не хватает опыта и резерва в составе. Особенно это было заметно по игре с «Барселоной». Шарунас Ясикявичюс активно использовал скамейку, в то время как у тренера казанцев Айзейя Кэнан, Джон Браун, Лоренцо Браун и Марио Хезонья практически не уходили с паркета. Игра в Каталонии стала своеобразным водоразделом. Если и говорить о фортуне, которая благоволит УНИКСу, то после болезненного поражения от сине-гранатовых это звучит уже нелепо.

До конца отойти от потрясения на Средиземноморье в клубе не смогли — перед игрой с «Анадолу Эфес» о злополучном фоле Тони Джекири на Николе Миротиче вспоминали многие ребята из персонала и руководства команды. Но есть ощущение, что случившееся сделало коллектив только сильнее. Вести +20 в гостях у «Барселоны», не сломаться под грузом судейской ошибки и уступить только за счет разницы в свежести игроков — это ли не повод для гордости и осознания собственной силы? Поражение в Лиге ВТБ от «Зенита» следует рассматривать как распределение сил. Ставка делается на Евролигу и уже в следующем туре УНИКС готов был рвать кого угодно. Даром что в «Баскет-Холл» приехал действующий чемпион турнира — спустя пять минут на табло горели красноречивые 17:0. В какой-то момент казалось, что у соперника вышел на паркет резерв, хотя из серьезных потерь можно назвать только MVP прошлого сезона Василие Мицича.

Половина игроков Казани играла с недомоганием

Клуб из Татарстана также выступал не в оптимальном составе — из-за болезни отсутствовал Джекири. Его попытались заменить Артемом Клименко, только против креативных игроков задней линии «Анадолу Эфес» россиянин не так эффективен, как легионер. Нигерийца часто критикуют в интернете, но именно его Перасовичу так сильно не хватало всю вторую половину встречи. Велимир не знал, кем закрывать «больших» Стамбула, пробовал Хезонью, но Марио быстро схватил три фола и ушел с площадки. Огромное преимущество быстро сокращалось до символического, и в какой-то момент разница дошла до одной атаки. Правда, ощущения паники не было. Наоборот, скорее стартовый спурт был чем-то иррациональным, к чему не был готов как соперник, так и Перасович. От своих ребят он требует качественной защиты и предельно ровной игры. В то время как молодой и еще не до конца сформированный коллектив не всегда справляется с эмоциями.

Воли к победе казанцам точно не занимать, поскольку едва ли не половина игроков клуба сейчас не в лучших кондициях. Были сомнения по поводу состояния Лоренцо Брауна, но раз врачи разрешили, то он на площадке — без него представить атаку УНИКСа сегодня нереально. Вновь вернулся в старт Андрей Воронцевич, и его опыт вкупе со снайперскими качествами снова помогли в те моменты, когда у Хезоньи сбивался прицел. Сердцем и мотором команды остается Джон Браун — 20 очков + 5 перехватов и непреодолимое желание цепляться за каждый момент не позволили бело-зеленым развалиться, как это было неделю назад в Барселоне. И если бы не признание Перасовича на пресс-конференции, то так никто бы и не узнал, что он не тренировался уже неделю. «Он совершенно точно лучший сегодня. Наш медицинский штаб сомневался, давать ему играть или нет. И сегодня он стал лучшим», — рассказал тренер.

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Иностранные СМИ в восторге от игры УНИКСа

Со слов Перасовича, проблемы практически у всей основы, и даже резервисты не могут помочь команде в полную силу: недомогание у О Джей Мэйо, Дмитрия Узинского беспокоит спина, Евгений Валиев получил травму на тренировке... При этом ошибки прошлого учтены, хорватский специалист стремится поддерживать ровный игровой ритм, не давая уставать лидерам. С «Эфесом» больше 30 минут на площадке провел только Джон Браун. У Хезоньи и Лоренцо Брауна чуть более 20 минут.

Обидно, что не получилось удержать огромный перевес в счете и покуражиться над гостями, за которых пришли поболеть генконсул Турции и работники диппредставительства в Казани вместе с местной диаспорой. С другой стороны, важнее очки в турнирную таблицу и финиш года в пятерке лучших с отличными перспективами бороться за зону плей-офф. Хотя аппетит приходит во время еды и, возможно, амбиции «Финалом четырех» не ограничатся?

По крайней мере, главный тренер турецкого клуба Эргин Атаман уверен: сейчас УНИКС — номер один по качеству игры в Евролиге. «УНИКС достиг хорошего прогресса. После первых пяти недель чемпионата они стали играть заметно лучше. Сейчас УНИКС — лучшая команда в Евролиге. Они проиграли «Барселоне» только по случайности. Поздравляю Перасовича, он проделал отличную работу», — сказал Атаман.

В России трудно быть до конца объективным, оценивая наши команды на международных соревнованиях, тем важнее подобные слова от тренера соперников. И не только от рулевого «Эфеса». На неделе сыпали комплиментарными эпитетами в адрес татарстанского клуба ведущие спортивные СМИ Испании и Турции, а литовский портал BasketNews назвал УНИКС и вовсе главным открытием сезона. «У них одна из лучших защит в Европе. Это самая захватывающая команда в турнире», — пишут эксперты. Понятное дело, что борьба за чемпионство будет сродни новогоднему чуду. Но когда в него верить, если не сейчас?