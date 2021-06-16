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Уильямс-Госс стал игроком «Реала»

02:27

Разыгрывающий защитник «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс может перебраться в чемпионат Испании. 26-летний американец подписал двухлетний контракт с «Реалом».

В воскресенье, 13 июня, появилась информация, что «Локомотив-Кубань» хотел сохранить игрока в составе. Клуб предлагал ему контракт на 2 миллиона долларов за два года.

Уильям-Госс отыграл за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.

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Евгений Козинов все материалы автора
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