Уилл Клайберн признан лучшим запасным Евролиги по мнению игроков
Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) выбрала форварда ЦСКА Уилла Клайберна лучшим шестым игроком сезона-2020/21, сообщает Eurohoops.
В голосовании принимали участие исключительно баскетболисты, выступавшие в прошедшем розыгрыше Евролиги.
31-летний Клайберн провел 31 матч в Евролиге, в 29 из них он появлялся на паркете со скамейки запасных. Форвард ЦСКА в среднем набирал 14 очков, 3,7 подбора и 1,5 передачи.
Ранее Ник Калатес получил награду за спортивное поведение, а Кайл Хайнс был выбран «самым уважаемым игроком» Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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