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Уилл Клайберн признан лучшим запасным Евролиги по мнению игроков

15:54
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
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Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) выбрала форварда ЦСКА Уилла Клайберна лучшим шестым игроком сезона-2020/21, сообщает Eurohoops.

В голосовании принимали участие исключительно баскетболисты, выступавшие в прошедшем розыгрыше Евролиги.

31-летний Клайберн провел 31 матч в Евролиге, в 29 из них он появлялся на паркете со скамейки запасных. Форвард ЦСКА в среднем набирал 14 очков, 3,7 подбора и 1,5 передачи.

Ранее Ник Калатес получил награду за спортивное поведение, а Кайл Хайнс был выбран «самым уважаемым игроком» Евролиги.

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