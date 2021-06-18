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«Зенит» получит специальное приглашение для участия в следующем сезоне Евролиги

20:49
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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» получит специальное приглашение для участия в следующем сезоне Евролиги, утверждает ТАСС.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил журналистам, что Единая лига ВТБ и Евролига обсуждают предоставления российскому баскетбольному клубу wild card. Помимо петербургского клуба в следующем сезоне от Единой лиги ВТБ выступят московский ЦСКА и казанский УНИКС.

В минувшем сезоне Зенит пробился в плей-офф Евролиги, заняв 8-е место. Основной разыгрывающий клуба Кевин Пангос вошел в символическую сборную сезона.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11691601

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