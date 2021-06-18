«Зенит» получит специальное приглашение для участия в следующем сезоне Евролиги
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» получит специальное приглашение для участия в следующем сезоне Евролиги, утверждает ТАСС.
Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил журналистам, что Единая лига ВТБ и Евролига обсуждают предоставления российскому баскетбольному клубу wild card. Помимо петербургского клуба в следующем сезоне от Единой лиги ВТБ выступят московский ЦСКА и казанский УНИКС.
В минувшем сезоне Зенит пробился в плей-офф Евролиги, заняв 8-е место. Основной разыгрывающий клуба Кевин Пангос вошел в символическую сборную сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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