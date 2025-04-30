Баскетбол
30 апреля, 00:11

«Реал» обыграл «Олимпиакос» и сократил отставание в серии

Евгений Козинов
Корреспондент

«Реал» переиграл «Олимпиакос» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги — 80:72. Мадридская команда сократила отставание в серии — 1-2.

В другом матче «Фенербахче» в овертайме победил «Париж» (98:88 ОТ) и вышел в «Финал четырех».

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Париж» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 88:98 ОТ (18:20, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18)

П: Шортс (29), Ифи (24), Хэйс (8).

Ф: Биберович (21), Хэйс (18), Гудурич (14).

Счет в серии: 0-3.

«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Р: Тавареш (15), Муса (14), Хезоня (14).

О: Везенков (21), Уильямс-Госс (17), С. Ли (11).

Счет в серии: 1-2.

