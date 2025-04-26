«Реал» второй раз проиграл «Олимпиакосу» в четвертьфинале Евролиги

«Олимпиакос» выиграл у «Реала» во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги — 77:71. Греческая команда ведет в серии до трех побед — 2-0.

В другом матче «Монако» переиграл «Барселону» (92:79) и ведет в серии — 2-0.

Евролига

1/4 финала

Вторые матчи

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 92:79 (26:19, 23:21, 31:24, 12:15)

М: Диалло (21), Жете (20), Лойд (13), Стразель (12).

Б: Паркер (16), Пантер (14), Брисуэла (11).

Счет в серии: 2-0.

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17)

О: Везенков (22), Фурнье (17), Милутинов (10).

Р: Хезоня (22), Кампаццо (9), Дек (7).

Счет в серии: 2-0.