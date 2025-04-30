Баскетбол
30 апреля, 22:08

«Барселона» обыграла «Монако» в третьем матче 1/4 финала Евролиги

Руслан Минаев

«Барселона» дома обыграла «Монако» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги — 100:89.

У каталонцев 19 очков и 10 подборов на счету Вилли Эрнангомеса. У монегасков 20 очков и 12 передач на счету Майка Джеймса.

«Барселона» сократила отставание в серии до трех побед — 1-2. Четвертый матч пройдет в Барселоне 2 мая.

Евролига. 1/4 финала

«Барселона» (Испания) — «Монако» (Франция) — 100:89 (24:27, 27:12, 23:27, 26:23)

30 апреля. Барселона. «Palau Blaugrana».

БК Барселона
БК Монако
