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Сегодня, 20:59

«Эфес» вышел в финал Евролиги благодаря трехочковому Мицича на последней секунде матча с «Олимпиакосом»

«Эфес» обыграл «Олимпиакос» и вышел в финал Евролиги
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эфес» обыграл «Олимпиакос» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги — 77:74.

Победу турецкой команде принес Василие Мицич, который реализовал трехочковый на последней секунде четвертой четверти при счете 74:74.

В финале Евролиги «Эфес» сыграет с победителем матча «Реал» — «Барселона».

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Евролига. Мужчины

1/2 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 74:77 (21:18, 22:24, 20:24, 11:11)

О: Маккиссик (12), Дорси, Мартин, Слукас (все трое — 11)

Э: Ларкин (21), Брайант (16), Мицич (15)

19 мая.

БК Анадолу Эфес
БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
5
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