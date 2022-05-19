«Эфес» вышел в финал Евролиги благодаря трехочковому Мицича на последней секунде матча с «Олимпиакосом»
«Эфес» обыграл «Олимпиакос» и вышел в финал Евролиги
«Эфес» обыграл «Олимпиакос» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги — 77:74.
Победу турецкой команде принес Василие Мицич, который реализовал трехочковый на последней секунде четвертой четверти при счете 74:74.
В финале Евролиги «Эфес» сыграет с победителем матча «Реал» — «Барселона».
Баскетбол
Евролига. Мужчины
1/2 финала
«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 74:77 (21:18, 22:24, 20:24, 11:11)
О: Маккиссик (12), Дорси, Мартин, Слукас (все трое — 11)
Э: Ларкин (21), Брайант (16), Мицич (15)
19 мая.
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