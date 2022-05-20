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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 мая. «Барселона» — «Реал» — 83:86.
Фото Евролига

«Реал» выиграл у «Барселоны» в 1/2 финала Евролиги — 86:83. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, оформивший дабл-дабл — 26 очков+12 подборов.

В финале мадридская команда сыграет с «Эфесом». Матч состоится 21 мая.

Евролига

Мужчины

1/2 финала

«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 83:86 (19:19, 26:15, 11:26, 27:26)

Б: Миротич (26 + 12 подборов), Лапровиттола (17), Дэвис (15).

Р: Козюр (18), Ябуселе (18), Юль (15).

БК Барселона
БК Реал
Евролига
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