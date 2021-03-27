Мальцев пообещал «Зениту» удачи в борьбе за плей-офф Евролиги

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Зенита» в Евролиге (70:91) пожелал сопернику удачи в борьбе за плей-офф.

«Поздравляю «Зенит» с уверенной победой. Они выиграли все четверти и показали очень хороший баскетбол. Желаю им удачи в борьбе за плей-офф Евролиги, будем за них переживать», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.