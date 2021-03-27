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Мальцев пообещал «Зениту» удачи в борьбе за плей-офф Евролиги

04:06

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Зенита» в Евролиге (70:91) пожелал сопернику удачи в борьбе за плей-офф.

«Поздравляю «Зенит» с уверенной победой. Они выиграли все четверти и показали очень хороший баскетбол. Желаю им удачи в борьбе за плей-офф Евролиги, будем за них переживать», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2021/march/907/

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